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Aktüel Konya'da tır bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü
Aktüel

Konya'da tır bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 08:56:06 -
Konya'da tır bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde tır bariyerlere çarptı, sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bekir Sunay idaresindeki 70 BC 960 plakalı tır, Konya-Ankara kara yolunun 140. kilometresinde, henüz bilinmeyen nedenle orta refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Yaklaşık 170 metre bariyerlerde yan yatarak sürüklenen tırın sürücüsü Sunay ve araçta yolcu olarak bulunan bir kadın, olay yerinde feci şekilde hayatlarını kaybetti.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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