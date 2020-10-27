Konya'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı ihbar ve şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 274 senet ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkımızın duyarlılığı ve katkısı sayesinde bu soruşturmalarda muvaffakiyet elde edilmesi mümkündür. Daha huzurlu ve güvenli bir toplumda hep birlikte yaşayabilmek için, suç ve suçlularla etkin şekilde mücadele edebilmek adına, gerek tefecilik suçunun mağduru olan gerekse başka herhangi bir suçun mağduru olan vatandaşlarımızı her zaman Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi vermeye davet ediyoruz."