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Aktüel Konya'da taksiciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Aktüel

Konya'da taksiciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:52:37 -
Konya'da taksiciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya'da taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kültür Park'ta bulunan taksi durağındaki sürücüler, AA'nın fotoğraf oylamasına katılıp çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğrafları seçerek oy verdi.

AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alan taksiciler, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Taksicilerden Bektaş Çelebi, yaşam kategorisindeki Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy verirken, spor kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde", haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy verdi.

Taksi şoförü Ertan Koç ve Mustafa Öztürk de fotoğraf oylamasına birlikte katılarak, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk’ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada" fotoğrafını oyladı. Taksiciler haber kategorisindeyse Imtiyaz Khan'ın "Koronavirüs Hindistan'da" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu belirten Bektaş Çelebi, emeği geçen AA ekiplerini tebrik etti.

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