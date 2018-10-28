THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Konya’da şarjdaki laptoptan yangın çıktı, 7 kişi hastanelik oldu

Apartmanın üçüncü katında şarjda bırakılan laptoptan çıktığı iddia edilen yangında dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye ekiplerince merdivenle indirildi.

28 Ekim 2018 Pazar 15:22
Konya’da şarjdaki laptoptan yangın çıktı, 7 kişi hastanelik oldu

Yangın, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesinde bir apartmanın üçüncü katında çıktı. İddiaya göre, Habil G’nin ikamet ettiği dairede şarjda bırakılan laptoptan yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonrası apartmanı saran duman nedeniyle dışarı çıkamayan ve balkonda bekleyen apartman sakinlerini itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi. İtfaiye görevlilerinden biri apartmanın balkonunda kucağında bebekle bekleyen bir anneyi de merdivenle indirdi. Dumandan etkilenen 7 kişiye sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılırken, 5’i ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:22
  1. konya
  2. yangın
  3. haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’dan ABD’ye karşı hamle! Bunu ilk kez yaptılar
    1. İran’dan ABD’ye karşı hamle! Bunu ilk..
    2. Bursa'da traktör faciası! Feci şekilde..
    3. Ameliyat korkunuz varsa...
    4. Ankara’daki vahşetin zanlısı enselendi!
    5. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! 1..
    6. Terör örgütü YPG, Tel Rıfat’dan..
    7. İngilizler, suçu Karius'da buldu!
    8. Taziyeden dönen ağabey-kardeşi vurdular
    9. Kot fabrikasında 5 işçi kimyasaldan..
    10. Bakan Kurum, emeklilere ve dar..
    11. Manisa'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    12. Kayserispor'dan Sivas'a geçit yok! 2-0
    13. Cimbom'a dev golcü! Terim onay verirse..
    14. İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan..
    15. Ağrılara bu egzersizler en basit çare
    16. Dine hakaret artık cezasız kalacak!
    17. Cocu'dan 15 yıllık devrim!
    18. Çorum’da dayısını öldürdü, yengesini..
    19. Eski Fenerbahçeli Josef de Souza..
    20. Cenazede kahreden soru: Hangisi ablam,..
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman taşınacak?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”