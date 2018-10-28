Konya’da şarjdaki laptoptan yangın çıktı, 7 kişi hastanelik oldu

Yangın, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesinde bir apartmanın üçüncü katında çıktı. İddiaya göre, Habil G’nin ikamet ettiği dairede şarjda bırakılan laptoptan yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonrası apartmanı saran duman nedeniyle dışarı çıkamayan ve balkonda bekleyen apartman sakinlerini itfaiye merdiveniyle aşağıya indirildi. İtfaiye görevlilerinden biri apartmanın balkonunda kucağında bebekle bekleyen bir anneyi de merdivenle indirdi. Dumandan etkilenen 7 kişiye sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılırken, 5’i ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.