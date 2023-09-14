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Yerel Konya'da salça üretim fabrikasında mide bulandıran görüntüler!
Yerel

Konya'da salça üretim fabrikasında mide bulandıran görüntüler!

Yeniakit Publisher
2023-09-14 20:59:00 - 2023-09-14 21:01:19

Konya'da bir salça üretim fabrikasında, hijyen kurallarına uyulmadığı ve işçilerin domateslere ayakkabılarıyla bastığı görüntüler tepki çekti.

Konya'da faaliyet gösteren bir salça üretim fabrikasında çekilen görüntüler, büyük endişeye neden oldu.

Görüntülerde fabrika içindeki makinelerin pas içinde olduğu, genel ortamın pislik içinde olduğu ve çalışanların temel hijyen kurallarına uymadığı görüldü.

Ayakkabılarıyla domateslerin içinde yürüdüler

Öte yandan işçilerin ayakkabılarıyla domateslerin içinde yürüdüğü anlar ise dikkat çekti.

Hijyen standartlarına uymanın, gıda güvenliği açısından hayati bir önem taşıdığı fabrikalarda oluşan bu görüntüler tartışma konusu oldu.

Kaynak: Aykırı
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