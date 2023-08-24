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Ekonomi Konya’da ruhsatlı jeotermal saha ihalesi
Ekonomi

Konya’da ruhsatlı jeotermal saha ihalesi

Yeniakit Publisher
2023-08-24 22:49:00 -
Konya’da ruhsatlı jeotermal saha ihalesi

Konya’da toplam 8 ruhsatlı jeotermal saha için ihale yapılacak.

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, Konya’da 5 jeotermal kaynak arama ruhsatlı, 1 doğal mineralli su arama ruhsatlı, 1 jeotermal kaynak ve mineralli su arama ve 1 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Arama ruhsatlı saha için 3 yıllık, işletme ruhsatlı saha için 30 yıllık ruhsatlandırma işlemi yapılacak. İstekliler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde görebilecek ve ücretsiz olarak temin edebilecekler.

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