Konya’da restoranlarda sosyal mesafeye uyuluyor

Konya’da korona virüs tedbirleri kapsamında iki ayın ardından yeniden açılan restoranlarda müşterilere maske verilerek ateş ölçümü yapılıyor ve sosyal mesafe kuralına göre masalara oturmaları sağlanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde kapatılan restoran ve kafeler bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda Konya’da restoranların girişinde müşterilere dezenfektan tutularak maske dağıtılıyor. Girişte ateş ölçümünün de yapıldığı restoranlarda 4 kişilik masalara 2 kişinin çapraz şekilde oturması sağlanıyor ve aralarda bir buçuk metrelik boşluk bırakılıyor. Konya’nın yöresel lezzetlerinden etli ekmeğinin de sunulduğu restoranlarda hijyen açısından tek kullanımlık çatal kaşıklar müşterilere sunuluyor.

Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, masa kapasitelerini yarıya düşürdüklerini söyledi. Mesafeleri en az bir buçuk metre aralıklı olacak şekilde düzenlendiklerini anlatan Karamercan, "Biz üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazırız. Devletimiz ne derse biz devletimizin yanındayız. Allah’a çok şükür Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi, iş yerlerimizi açtık. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 3 şeye çok önem veriyoruz; mesafe, maske ve temizlik. Bunları uyguladık. Bunun yanında çalışan elemanlarımıza sabah işe başladığı zaman ateş ölçümü yapıyoruz. Maskelerimizi sık sık değiştiriyoruz. Müşterilerimize de maskesi olmayana maske veriyoruz daha hijyenik olması için. Dezenfekte standından müşterilerimiz içeri girerken kullanıyor. İş yerlerimiz açıldığı için hem kendi adımıza hem de çalışanlarımız adına sevinçliyiz" dedi.

Lokantacı esnafının ekonomik yönden sıkıntı içinde olduğunu kaydeden Karamercan, Konya Büyükşehir Belediyesinden iş yerleri için maske talepleri olduğunu dile getirdi.

İşletmelerin açılmasıyla restorana gelen müşteriler ise sosyal mesafe kuralına uyduklarını ve sürecin biran önce sona ermesini beklediklerini ifade ettiler.