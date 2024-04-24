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Yerel Konya'da refüje çarpan otomobil kağıt gibi ezildi buruştu!
Yerel

Konya'da refüje çarpan otomobil kağıt gibi ezildi buruştu!

Yeniakit Publisher
2024-04-24 09:12:00 -
Konya'da refüje çarpan otomobil kağıt gibi ezildi buruştu!

Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki çelik bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki çelik bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Serdar Kartal (34) idaresindeki 07 BIT 486 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Kulu Bölge Devlet Hastanesi yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çelik bariyere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Kartal ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kardelen Tufan (21) yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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