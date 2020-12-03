  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da polise silahla ateş açan uyuşturucu kullanıcısı kovalamaca sonucu yakalandı
Aktüel

Konya'da polise silahla ateş açan uyuşturucu kullanıcısı kovalamaca sonucu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:29:06 -
Konya'da polise silahla ateş açan uyuşturucu kullanıcısı kovalamaca sonucu yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da polise silahla ateş açan uyuşturucu kullanıcısı kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce Musalla Bağları Mahallesi Belh kavşağında gece saatlerinde bir kişinin polise ateş edip kaçmasının ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İsminin Hamza T. ve uyuşturucu kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlının, Hacı Kaymak Mahallesi Şair Seyfi Sokak'ta bulunduğu belirlendi. Elindeki tabancayla intihar edeceği söylenen şüpheli, bölgeye gelen polislerce gözaltına alınmak istendi.

Ekipleri görünce polise ateş edip silah zoruyla bir araca binen Hamza T. kaçmaya başladı.

Bir süre polis ekiplerinden kaçan şüpheli, yine silah zoruyla başka araca binerek kaçmayı sürdürdü.

Ekiplerin peşinden geldiğini gören zanlı, Kılınçarslan Mahallesi Öğün Sokak'ta araçtan inerek apartmanın bahçesine girdi.

Sokak'ta kendisini arayan polislere doğru silahla ateş açan Hamza T'ye polis ekipleri de havaya ateş ederek karşılık verdi.

Şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk salgının sona ereceği tarihi açıkladı
Sağlık

Bilim Kurulu Üyesi Öztürk salgının sona ereceği tarihi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Koronavirüs salgınının, 2021 yılında biteceğine ilişkin görüşlerin o..
Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak
Dünya

Yunanistan’dan haddini aşan teklif! Ortalık fena karışacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ittifaka dahil edilmesini talep e..
Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?
Gündem

Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?

Siirt depremi yıkılan bina var mı? Siirt Kurtulan depremi yıkılan bina var mı? Siirt depremi ölü yaralı var mı? soruları Siirt’in Kurtulan i..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay