Konya’da pasajda yangın çıktı

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yunuseli Sokak’taki Hızarcılar Sanayi Camii’nin altında bulunan pasajda çıktı. İddiaya göre, pasajda bulunan brandanın bilinmeyen bir sebeple tutuşması ile çıkan alevler yan tarafta bulunan bir mobilya üretim dükkanına sıçradı.

Vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, bazı malzemeler zarar gördü.