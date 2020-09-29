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Aktüel Konya'da park halindeki aracın üzerine kırılan dal düştü
Aktüel

Konya'da park halindeki aracın üzerine kırılan dal düştü

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:35:25 -
Konya'da park halindeki aracın üzerine kırılan dal düştü

KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde rüzgar nedeniyle kırılan ağacın dalı park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

Kentte, akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı Ereğli Caddesi'nde kaldırımda bulunan bir ağacın kırılan dalı, yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Kimsenin bulunmadığı araçta maddi hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından dal, aracın üzerinden kaldırıldı.

İş yerinde olayı gören Altan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ani rüzgar ve toz bulutunun oluşması dolayısıyla dışarı çıkamadıklarını belirterek, "İş yerimizin önündeki ağacın dalı kırıldı. Park halindeki aracın üzerine devrildi. Aracın içinde kimsenin olmaması ve kaldırımdan kimsenin geçmemesi büyük bir şanstı." ifadesini kullandı.




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