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Konya'da otomobil ile üç tekerli motosiklet çarpıştı: 10 kişi yaralı

Seydişehir ilçesinde otomobille, üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 10:18
Konya'da otomobil ile üç tekerli motosiklet çarpıştı: 10 kişi yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Seydişehir- Konya karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Abdülkerim Akman (79) yönetimindeki 42 KC 665 plakalı otomobil, Hüsamettin Yalman'ın (42) kullandığı 42 EV 779 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve motosiklet şarampole savruldu.

Kazada üç tekerlekli motosiklet sürücüsü Hüsamettin Yalman, arka kasada bulunan eşi Nüket Yalman (43), çocukları İrem Yalman (17) ve Eren Yalman (10) ile otomobil sürücüsü Abdülkerim Akman, yanında bulunan Ayşe Akman (74), Belinay Nur Orhan (12), Havişe Orhan (47), Hacer Tosun (46) ve Mücahit Tosun (20) yaralandı.

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Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İrem Yalman ve Eren Yalman yapılan tedavinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Yalman ailesinin, Nüket Yalman'ın anne ve babasını bayram ziyaretine gittikleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 10:18
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