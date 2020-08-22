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Aktüel Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 07:44:37 -
Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir'den Huğlu Mahallesi yönüne seyir halindeki, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 RS 480 plakalı otomobil, Davutlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçtan yola fırlayan 22 yaşındaki Kayhan Dikkaya hayatını kaybetti.

Yaralanan Emre Dikkaya, Ahmet Sert, Onur Sarı ve Tunahan Bayır, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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