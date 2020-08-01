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Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 11:03:53 -
Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Ercan Sümbül (52) idaresindeki 06 BR 5339 plakalı otomobil, Hortu Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayşe Kaya (47), Kader Demir (17) ile Özge (14) ve Damla Sümbül (10) yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Damla Sümbül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

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