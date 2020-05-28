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Aktüel

Konya’da ortakların alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Konya’da halı yıkamacılığı yapan bir kişi, ortağını aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:57:50 -
Konya’da ortakların alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Konya’da halı yıkamacılığı yapan bir kişi, ortağını aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürüldü.



Olay, saat 15.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10533 Sokak’ta bulunan bir halı yıkama dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halı yıkama dükkanı işleten Yusuf Öztürk (36) ile Halil A. (42) arasında alacak verecek mevzusu nedeniyle dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmayı çevredekiler engelledi. Bugün öğle saatlerinde iş yerine gelen Halil A. ile Yusuf Öztürk tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A., yanında getirdiği tabancayla Yusuf Öztürk’ü vurarak öldürdü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, cinayet şüpheli Halil A.’yı gözaltına alırken, suç aleti tabancaya da el koydu. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen cinayet zanlısı, daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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