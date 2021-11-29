Tüm yurt şiddetli fırtınanın etkisi altında. Konya için de fırtına uyarısı yapıldı. Peki, yarın Konya’da okullar tatil mi?

Konya’da okullar tatil mi yarın? 30 Kasım Salı Konya'da okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de şiddetli fırtınanın beklendiği belirildi. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bölgemizde (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde) 30.11.2021 Salı günü batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa ve üzeri esmesi beklenmektedir. Bölgemizi etkilemesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi?

Konya’da eğitim öğretime bir günlük ara verilip verilmeyeceği yönünde ise henüz bir açıklama yapılmadı.