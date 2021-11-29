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Eğitim Konya’da okullar tatil mi yarın? 30 Kasım Salı Konya'da okul var mı?
Eğitim

Konya’da okullar tatil mi yarın? 30 Kasım Salı Konya'da okul var mı?

Konya okullar tatil mi? Şiddetli fırtına sebebiyle pek çok şehirde eğiktim öğretime bir günlük ara verildi. Pek çok kişi bu sebeple yarın Konya’da okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar var mı Konya?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:56:00 -
Konya’da okullar tatil mi yarın? 30 Kasım Salı Konya'da okul var mı?

Tüm yurt şiddetli fırtınanın etkisi altında. Konya için de fırtına uyarısı yapıldı. Peki, yarın Konya’da okullar tatil mi?

Konya’da okullar tatil mi yarın? 30 Kasım Salı Konya'da okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de şiddetli fırtınanın beklendiği belirildi. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bölgemizde (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde) 30.11.2021 Salı günü batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa ve üzeri esmesi beklenmektedir. Bölgemizi etkilemesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi?

Konya’da eğitim öğretime bir günlük ara verilip verilmeyeceği yönünde ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Antalya okullar tatil olacak mı?
Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Antalya okullar tatil olacak mı?

Eğitim

Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Antalya okullar tatil olacak mı?

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