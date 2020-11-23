Konya'da öğretmenler için oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi

KONYA (AA) - Konya'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan hatıra ormanına, kent genelinde görev yapan 36 bin 848 öğretmenin her biri için birer fidan dikilecek.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya-Seydişehir kara yolundaki KOSKİ sulama sahasında oluşturulan hatıra ormanında düzenlenen etkinlikte, insan yetiştirme sanatının ustaları olan öğretmenlerin hatırası adına bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Konya Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği içinde, fidanları toprakla buluşturacaklarını ifade eden Büyük, "Bugün, bu fidanlar gibi geleceğe nefes olacak, geleceği imar ve inşa edecek çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin günü. Bu fidanlar büyüyüp yeşerdikçe öğretmenlerimizin mesleklerine duydukları aşk da misliyle büyüyecek." dedi.

Büyük, hatıra ormanına, kent genelinde görev yapan 36 bin 848 öğretmenin her biri için birer fidan dikileceğini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bu alanda daha önce 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını vurgulayarak, "İnşallah öğretmenlerimizin yetiştirdiği öğrenciler gibi bu fidanlar da geleceğimizin Türkiye'sinde hepimizin nefes bulacağı bir alan olacak, hayırlı olsun." diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Özkan, "Özellikle çevre üzerindeki baskıların çok fazla arttığı günümüz dünyasında, yaşanabilir bir çevre, yaşanabilir şehirler, kırsal alandaki tabii ortamın muhafazasında, ağaçlandırma faaliyetinin önemini biliyoruz. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, katkı sunan herkesi muhabbetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun yaptığı duanın ardından ilk fidanlar toprakla buluşturularak, can suları verildi.

Törene, Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Halil Etyemez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile çok sayıda öğretmen katıldı.