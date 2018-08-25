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Konya'da minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Konya'da minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:43
Konya'da minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Abdullah Deniz (48) idaresindeki 16 ABS 108 plakalı minibüs, Konya-Karapınar karayolu Yarma Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Araçta bulunan Özden (72) ve eşi Hasan Saban (93), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile Merve Nur, Saadet ve Emin Dudu Deniz ile Güner İz yaralandı.

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Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çiftin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:43
  1. Konya
  2. minibüs
  3. trafik kazası

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