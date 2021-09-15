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Yerel Konya'da mevsimlik işçileri taşıyan otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı
Yerel

Konya'da mevsimlik işçileri taşıyan otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan otomobilin devrildi. Kazada aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 12:27:00 -
Konya'da mevsimlik işçileri taşıyan otomobil devrildi, 7 kişi yaralandı

İlçeye 10 kilometre mesafedeki Eşeli mevkisinde Fevzi Aslan'ın kullandığı 80 GA 816 plakalı otomobil, sürücünsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Otomobil sürücüsü Fevzi Aslan ile eşi Zehra, çocukları Muhammet, Mustafa, Mahmut, Abdulkadir ve Semanur Aslan yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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