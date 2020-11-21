  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da masaya servis isteyen müşterilerle garson arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Aktüel

Konya'da masaya servis isteyen müşterilerle garson arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:39:27 -
Konya'da masaya servis isteyen müşterilerle garson arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'da çorbacıya girerek servis talep eden müşterilerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında servis yapamayacağını söyleyen garson arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Ulaşbaba Caddesi'ndeki bir çorbacıya giren grup, masaya oturarak çorba servisi talep etti.

Bunun üzerine garsonlardan biri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında masaya çorba servisi yapamayacaklarını, isterlerse paket servis olarak alabileceklerini belirtti.

Duruma tepki gösteren ve alkollü oldukları iddia edilen müşterilerle garson arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay, caddede taşlı-sopalı şekilde devam etti. Çevredeki diğer esnafların da tepki gösterdiği olayda müşterilerden ikisi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik
Dünya

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Asım Cenani'nin vefat ettiğini duyurdu.

İstifa eden Ermeni bakandan başını yakan itiraf!
Gündem

İstifa eden Ermeni bakandan başını yakan itiraf! "O füzeleri Azerbaycan'a karşı kullandık"

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan istifa eden General Movses Hakopyan, Ermenistan ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında nükleer..
'Çok çok daha ciddi' dedi! Putin'in hastalığı bu mu? Flaş iddia
Dünya

'Çok çok daha ciddi' dedi! Putin'in hastalığı bu mu? Flaş iddia

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubat ayında kanser ameliyatı olduğu öne sürüldü. İddianın sahibi ise Haziran 2019'da görevinden isti..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay