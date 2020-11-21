Konya'da masaya servis isteyen müşterilerle garson arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

KONYA (AA) - Konya'da çorbacıya girerek servis talep eden müşterilerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında servis yapamayacağını söyleyen garson arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Ulaşbaba Caddesi'ndeki bir çorbacıya giren grup, masaya oturarak çorba servisi talep etti.

Bunun üzerine garsonlardan biri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında masaya çorba servisi yapamayacaklarını, isterlerse paket servis olarak alabileceklerini belirtti.

Duruma tepki gösteren ve alkollü oldukları iddia edilen müşterilerle garson arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olay, caddede taşlı-sopalı şekilde devam etti. Çevredeki diğer esnafların da tepki gösterdiği olayda müşterilerden ikisi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.



Yaralılar ise 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.



