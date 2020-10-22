Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Yan binadan gizlice girildiği belirlenen iş yerinin sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı
KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğlence mekanındaki 75 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, kent genelinde sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri sürüyor.
Polis ekipleri, Kovid-19 denetimleri sırasında bir eğlence mekanına yan binadan gizlice girildiğini belirledi.
Ekipler, içerideki 75 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" suçundan cezai işlem uyguladı.
Kontrollerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerinin belgelerinin eksik olduğu ve 14 çalışanın kimlik bildiriminin yapılmadığı belirlendi.
Ayrıca, eğlence mekanında izinsiz çalıştırılan yabancı uyruklu 4 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İş yeri sorumlusu hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.