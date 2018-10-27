Konya’da korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Niyazi Başar idaresindeki 26 NF 629 plakalı otomobil, Konya istikametinde ilerlerken, Seydişehir çıkışında yolda park halinde duran 48 FS 818 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Niyazi Başar ile kızları Gülşehir Başar ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan eş Emine Başar ile kızı Ümmühan Başar ise Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden baba ve 2 kızının cesedi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.