Konya'da korkunç görüntüler! Polise demir sopayla saldırdı

Dehşete düşüren olay Konya'nın Meram ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Feridiye Polis Merkezinde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Rahmin A., aynı yerde görev yapan polis memuru Halit B.’ye belinden çıkardığı demir çubukla vurmaya başladı.

POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ: Diğer polis memurları saldırgan sivil memuru etkisiz hale getirirken başına darbe alan Halit B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL RAPORU: Olaydan bir gün önce de bir başka polis memuruna saldırarak yumruk atan sivil memur Rahim A.’nın psikolojik tedavi gördüğü, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu kaydedildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen saldırgan memur serbest bırakıldı.