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Aktüel Konya'da köpeklerle tavşan avlayan 5 kişiye 14 bin 355 lira ceza kesildi
Aktüel

Konya'da köpeklerle tavşan avlayan 5 kişiye 14 bin 355 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:10:00 -
Konya'da köpeklerle tavşan avlayan 5 kişiye 14 bin 355 lira ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde tazı cinsi köpeklerle kaçak av yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Karapınar Mahallesi yakınlarındaki Düden Gölü civarında kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yasak alanda tazı cinsi köpeklerle tavşan avladıkları tespit edilen 5 kişi suçüstü yakalandı.

El konulan 2 köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden gelen ekibe teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen 5 kişi, toplam 13 bin 405 lira idari ceza uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu kişilere, yasa dışı yollarla avladıkları tavşan için de 950 lira ceza kesildi.

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