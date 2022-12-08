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Yerel Konya'da köpeğe ateş eden saldırgan tutuklandı
Yerel

Konya'da köpeğe ateş eden saldırgan tutuklandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sahipsiz köpeğe ateş ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 23:30:00 - 2022-12-09 00:04:54
Konya'da köpeğe ateş eden saldırgan tutuklandı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sahipsiz köpeğe ateş ettiği iddiasıyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi.

Osmancık Mahallesi'nde bir köpeğe ateş ettiği iddiasıyla dün gözaltına alınan H.H.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün Kadınhanı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Aralık'ta köpeğe ateş eden kişinin suç aletiyle yakalandığı, hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtilmişti.

 

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