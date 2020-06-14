  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya’da komşular arası silahlı kavga: 1 yaralı

Konya’da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:15:32 -
Konya’da komşular arası silahlı kavga: 1 yaralı

Konya’da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Kayabaşı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yana müstakil evlerde oturan komşular arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşular birbirlerine tüfekle ateş açtı. Kavgada A.Ö.K. (28) bacaklarından yaralandı. Çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 13 adet boş kovan bulunurken, 2 adet tüfek de ele geçirildi. Açılan ateş sonucu evlerde ve bir arabada hasar meydana geldi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı