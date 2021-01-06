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Yerel Konya'da kaza! Yaralılar var
Yerel

Konya'da kaza! Yaralılar var

Konya’nın Akşehir ilçesinde etkili olan sis sebebiyle meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 16:57:00 -
Konya'da kaza! Yaralılar var

Kaza, D-300 Karayolu Akşehir ilçesi Atakent Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyir halinde olan M.Ş. (54) idaresindeki 03 EY 736 plakalı otomobil, sisli havada Atakent Kavşağı'nda kırmızı ışıkta beklemekte olan İ.B. yönetimindeki 42 Y 4789 plakalı çekinin dorsesine çarptı.

Bu sırada aynı istikametten seyir halinde olan H.D. idaresindeki 48 AV 726 plakalı otomobil de bu otomobile çarptı. Kazada 03 plakalı otomobil sürücüsü M.Ş. ile araçtaki yolcular A.Ş. (24), Ş.K. (62) ve F.Ş. (45) yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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