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Aktüel Konya'da kaza! Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Konya'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 00:36:00 -
Konya'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya-Ereğli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. (34) idaresindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, Adana-Konya karayolu Kargacı Mahallesi yakınında bir köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Mehmet D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, aracın çarptığı köpek telef oldu.

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