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Konya’da karantina süresi dolan 144 kişi memleketlerine gönderildi

Cezayir’den getirilerek korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Konya’da yurtlara yerleştirilen 144 kişi karantina süresinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:15:48 -
Konya’da karantina süresi dolan 144 kişi memleketlerine gönderildi

Cezayir’den getirilerek korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Konya’da yurtlara yerleştirilen 144 kişi karantina süresinin dolmasının ardından tahliye edildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Cezayir’den Konya’ya getirilen 144 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Şems-i Tebrizi Yurdu’na yerleştirildi. Yurtta misafir edilen 144 kişi 14 günlük karantina sürecini tamamladı. Test sonuçları negatif çıkan 144 kişi otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

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