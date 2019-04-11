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Konya'da kamyon ile TIR çarpıştı! 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde, kamyon ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

11 Nisan 2019 Perşembe 06:59
Konya'da kamyon ile TIR çarpıştı! 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde TIR'ın virajda karşı yönden gelen kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Araç içinde sıkışan  2 sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kulu- Karadağ Mahallesi yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Gürdal yönetimindeki 42 BZ 199 plakalı TIR, virajda karşı yönden gelen İsmail Topkır idaresinde 42 SE 048 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücüler Gürdal ve Topkır yaralandı. Araç içinde sıkışan 2 sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücüler ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 07:31
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