Konya'da kafa kafaya facia: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
Gündem

Konya'da kafa kafaya facia: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Konya'da kafa kafaya facia: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Beyşehir-Antalya Karayolunun 20. kilometresinde Üstünler yol ayrımı yakınlarındaki virajlar kesiminde A.A. (37) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen İ.K. (39) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Zeliha K.'nin (52) olay yerinde hayatını kaybederken her iki aracın sürücüsü ile E.K. (55) de ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İ.K. ve E.K. durumlarının ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Kaza dolayısıyla ulaşım bir süre alternatif güzergahlardan sağlandı.

 

