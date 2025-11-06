Konya'da kafa kafaya facia: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı

Beyşehir-Antalya Karayolunun 20. kilometresinde Üstünler yol ayrımı yakınlarındaki virajlar kesiminde A.A. (37) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen İ.K. (39) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Zeliha K.'nin (52) olay yerinde hayatını kaybederken her iki aracın sürücüsü ile E.K. (55) de ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İ.K. ve E.K. durumlarının ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Kaza dolayısıyla ulaşım bir süre alternatif güzergahlardan sağlandı.