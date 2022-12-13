Konya'da kaçakçılara göz açtırılmıyor
Konya'da kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir kişi gözaltına alınarak hakkında idari işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karatay ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünlerinin depolandığı bilgisine ulaştı.
İş yerine düzenlenen operasyonda 150 bin boş makaron, 1600 paket doldurulmuş sigara, 880 paket nargile tütünü, 15 paket kıyılmış tütün, 10 elektronik sigara ve 35 elektronik sigara kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.