Konya'da kaçak üretim 1500 av tüfeği ele geçirildi: 10 kişi gözaltına alındı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 36 adrese jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 1500 av tüfeği ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.10 Ağustos 2018 Cuma 16:30
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinin Üzümlü Mahallesi'nde kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisini aldı.
Bunun üzerine, önceden belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, ruhsatsız 1500 av tüfeği, 1 kusu sıkı tabanca ve 22 tabanca üst kapağı ele geçirildi. Kaçak silah üretimi yapan 10 kişi gözaltına alındı.
İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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