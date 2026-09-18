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Yerel Konya'da jandarma operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı
Yerel

Konya'da jandarma operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı

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Konya'da jandarma operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-15 Eylül operasyonlarında 2 bin 729 gram kubar esrar ele geçirildi; yakalanan 41 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 41 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 35'i ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 1-15 Eylül tarihleri arasında operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 2 bin 729 gram kubar esrar, 444 adet sentetik hap, 166 gram bonzai, 91 kök kenevir, 7 gram metamfetamin ve 1 adet extacy ele geçirildi.

Tutuklanan 6 şüpheli Ceza İnfaz Kurumları'na sevk edildi.

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