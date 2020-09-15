  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da izolasyon kurallarını ihlal edenler yurda yerleştirilecek
Aktüel

Konya'da izolasyon kurallarını ihlal edenler yurda yerleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:27:37 -
Konya'da izolasyon kurallarını ihlal edenler yurda yerleştirilecek

KONYA (AA) - Konya'da izolasyon sürecini evde geçirmesi gerektiği halde kurallara uymayanların, Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'na yerleştirileceği bildirildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ya da bu kişilerle temaslı oldukları için izolasyon süreçlerini evde geçirmeleri gereken vatandaşlardan, izolasyon koşullarına uymayanların Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'na yerleştirileceklerini ifade etti.

Toplum sağlığını hiçe sayarak vatandaşların hayatını tehlikeye atan kişilere adli işlem uygulanacağını vurgulayan Vali Özkan, bu anlamda denetimlerin artırılacağı uyarısında bulundu.

Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurdu'nda ilgili kurumların her türlü önlemi aldıklarını ve yurdun hazır hale getirildiğini ifade eden Özkan, pandemi kurallarını ihlal ederek toplum içine çıkan kişilerin bundan sonra kolluk kuvvetleri tarafından yurda getirileceğini belirtti.

Özkan, izolasyon süresi boyunca yurda ziyaretçi kabul edilmeyeceğinin de altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi başkanına meydan okudu: Ben varım sen var mısın?
Gündem

Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi başkanına meydan okudu: Ben varım sen var mısın?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin "Karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez" kararını iptal etmesine tepki göster..
Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme
Siyaset

Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı