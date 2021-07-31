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Gündem Konya'da işlenen cinayetlerin sebebi ne? Konya'da 7 kişi neden öldürüldü?
Gündem

Konya'da işlenen cinayetlerin sebebi ne? Konya'da 7 kişi neden öldürüldü?

Konya cinayeti nedeni? Konya’da bir eve düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi. Milyonlar bu olayın sebebini araştırmaya başladı. Konya cinayeti sebebi ne?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 11:29:00 -
Konya'da işlenen cinayetlerin sebebi ne? Konya'da 7 kişi neden öldürüldü?

Konya Meram'da bir eve giren silahlı kişiler aynı aileden 7 kişiyi öldürdü. Ardından saldırganlar evi ateşe verdi. Milyonlar bu acı olayın sebebini araştırmaya başladı. Peki, Konya'da işlenen cinayetlerin sebebi ne?

Konya'da işlenen cinayetlerin sebebi ne? Konya'da 7 kişi neden öldürüldü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Tüm ekiplerimiz bu konuda seferber olmuş durumdadır. İnanıyorum çok kısa süreç içinde yakalanacak, adalete teslim edilecek cezasını alacaktır. Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır" dedi.

Soylu, "Mesele 2010'da iki ailenin karşılıklı birbirleriyle, yine 2010'da bugünkü eylemi gerçekleştirenin yine bir silah çekme hadisesi söz konusu. Bu yıl 2021 ve yine devam ediyor. 11 yıldır maalesef devam eden bir şey. Ama ne kadar bir cinnet hali, ne kadar sapkın bir anlayış ve ne kadar insanlık dışı bir davranış ki 11 yıldır bu husumet hala devam ediyor. Orada kadınlar var, kadınlara silah çekilmiş ve insanlar var, insanlara silah çekilmiş, anlaşılan insanlıktan çıkmış bir davranış şekli. Şunu ifade etmek istiyorum, bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır. Buna etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir. İnşallah en yakın zamanda katilin adalete teslim olduğu haberini verebilme fırsatı olur düşüncesindeyim" diye konuştu.

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