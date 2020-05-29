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Aktüel

Konya'da iş ortağını tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 20:47:20 -
Konya'da iş ortağını tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da iş yeri ortağını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesinde alacak meselesinde çıkan kavgada iş ortağı Yusuf Öztürk'ü silahla öldürdüğü iddia edilen Halil A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, Konya 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10533 Sokak'taki bir halı yıkama dükkanının iki ortağı arasında alacak meselesi nedeniyle 28 Mayıs'ta çıkan tartışmada Halil A'nın (42), ortağı Yusuf Öztürk'ü (36) tabancayla öldürdüğü öne sürüldü.

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