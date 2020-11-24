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Aktüel Konya'da iş ortağı kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti
Aktüel

Konya'da iş ortağı kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

İntihar ettiği öne sürülen kadının ölümüyle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:50:45 -
Konya'da iş ortağı kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti

KONYA (AA) - Konya'da pancar hasadı işinde ortağı olduğu ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen kadını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hayrettin Şavk ile taraf avukatları katıldı.

Şavk, olayla ilgisinin bulunmadığını ve Nazife Azak'ı öldürmediğini ileri sürdü.

Sanık avukatı Emin Levent Yavuzer de müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair dosyada hiçbir delilin bulunmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşma savcısı, mütalaasını tekrarlayarak, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediği ve suçu sabit olmadığından, beraatine karar verdi.

Suça konu olayla ilgili faillerin araştırılması ve tespiti için karar kesinleştiğinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

- Olay

Konya'nın Karatay ilçesinde, 5 Temmuz 2015'te, pancar tarlasında Hayrettin Şavk'a ait minibüste ortağı Nazife Azak ölü bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Şavk ifadesinde, Azak'ın kendisine ait tüfekle intihar ettiğini ileri sürmüştü.

Tutuklanan Hayrettin Şavk hakkında "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

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