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Gündem Konya’da 'idamlıklara' baskın
Gündem

Konya’da 'idamlıklara' baskın

Yeniakit Publisher
2023-10-02 15:01:00 -
Konya’da 'idamlıklara' baskın

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin bir eve yaptığı operasyonda uyuşturucu madde, tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Narkotik ekibi, Akşehir ilçesi Meydan Mahallesindeki evde yaptığı aramada 2 parça halinde 8 gram metamfetamin, 2 parça halinde 9 gram esrar, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı,

1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet tabanca mermisi, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet av tüfeği, 9 adet av fişeği, 9 adet kurusıkı tabanca mermisi ile kama tipi bıçak ele geçirdi.

Aramada ele geçirilen malzemeler polis ekipleri tarafından el konulurken, N.B., R.S. ile T.Y. gözaltına alındı. 3 şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.
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