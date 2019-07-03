Konya'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde hasta taşıyan ambulansın otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:49
Kalp krizi geçiren Yusuf Kiraz'ı Konya'ya taşıyan Fahri Vezirarslan idaresindeki ambulans, Karabulak kavşağında Nuri Kavi yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile ambulanstaki sağlık personeli Şerifenur Korkmaz ve Lokman Nergiz yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen başka ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Kiraz ise hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
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