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Aktüel Konya'da girdiği otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Aktüel

Konya'da girdiği otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:58:31 -
Konya'da girdiği otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evin önünde park halindeki otomobilin motor bölümüne giren kedi, mahsur kaldığı yerden çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de bir sitenin bahçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne giren kedinin mahsur kaldığı ihbarının yapılması üzerine, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, girdiği yerden çıkamayan kediyi motor bölümündeki bazı aksamları yerinden sökerek çıkardı.

Gülfidan Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahibi olduğu 9 aylık "Body" adlı kedisinin aracın motor bölümünde kalmasına çok üzüldüğünü dile getirdi.

Uçar, "Balkondaydı, aşağıya bir hava alayım diye inmiştim. Galiba balkondan düştü, çevredeki köpeklerden ve hayvanlardan korkunca arabanın bizim olduğunu bildiği için motor bölümüne girerek saklanmak istemiş. Ama çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedik. İtfaiye görevlilerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

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