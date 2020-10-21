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Aktüel Konya'da genç avukatı bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye çıkarıldı
Aktüel

Konya'da genç avukatı bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:35:31 -
Konya'da genç avukatı bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye çıkarıldı

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde, avukat Asilcan Tuzcu'yu, ikamet ettiği apartmanında bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Avukat Tuzcu'yu, 15 Ekim'de, Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde evinin bulunduğu apartmandaki asansöre bindiği sırada gözünden ve boynundan bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Akşehir Adalet Sarayı'na getirildi.

Avukat Asilcan Tuzcu, 15 Ekim'de, Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde, evinin bulunduğu apartmandaki asansöre bindiği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gözünden ve boynundan bıçaklanmıştı. Sağlık ekiplerince önce Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tuzcu, ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmişti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli F.Ö'yü gözaltına almıştı.

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