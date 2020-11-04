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Aktüel Konya'da filyasyon ekibini taşıyan otomobil devrildi: 4 yaralı
Aktüel

Konya'da filyasyon ekibini taşıyan otomobil devrildi: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:04:52 -
Konya'da filyasyon ekibini taşıyan otomobil devrildi: 4 yaralı

KONYA (AA) - Konya'da filyasyon ekibini taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

Mehmet Yıldız (53) idaresindeki, filyasyon ekibinde görevli sağlık personelini taşıyan 42 H 6128 plakalı otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 20. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile otomobildeki doktor Alperen Tuğrul Atalay (59), hemşireler Havva Öztüre (44) ve Hayriye Tekinöz (24) yaralandı.

Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekibinin, Yenidoğan Mahallesi'ndeki filyasyon çalışmaları sonrası ilçe merkezine dönüş yapmak üzere yola çıktığı öğrenildi.


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