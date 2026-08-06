Konya’da film gibi soygun! Dövizciden çıkan adamı takip edip kar maskesi ile soydular

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, avize işiyle uğraşan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, dövizciden çıktıktan sonra 42 AVZ 10 plakalı kamyonetiyle sokak üzerindeki bir boyacıya geldi. Tadilatta olan dükkanına boya almak isteyen şahıs, içerisinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası olan çantayı araçta bıraktıktan sonra kapıyı kilitleyip boya dükkanına girdi. Bu sırada şüpheliler ise beyaz renkli lüks bir otomobille önce kamyonetin yanından geçerek çevreyi kontrol etti. Daha sonra otomobille tekrar sokağa gelen ve kamyonetin yanında duran kar maskeli soygunculardan biri kamyonetin ön sürücü kısmındaki camı kırarak yaklaşık 1 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyasını çaldı.

Olayı fark eden kamyonetin sahibi dükkandan çıkıp koşarak aracın önüne geçerken, şüpheliler hızla olay yerinde uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri araç üzerinde çalışma yaptı. Soyguncuların bulunduğu aracın Konya-Ankara kara yolunda plaka değiştirdiği iddia edilirken, polisin 'dur' ihtarına uymadığı, kaçarken çanta attıkları öne sürüldü. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Öte yandan, lüks otomobille soygun anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin bulunduğu beyaz lüks otomobil, önce sokakta keşif yaparak kamyoneti kontrol ediyor. Daha sonra sokak üzerinden dönüş yaparak aracın yanına gelen otomobildekiler çantayı alıyor. Durumu fark ederek aracının yanına koşan vatandaş otomobilin önüne geçerken, şüpheliler hızla uzaklaşıyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.