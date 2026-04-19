Konya’da feci olay! Traktör ile ilaçlama makinesi arasına sıkıştı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde park halindeki traktör ile ilaçlama makinesi arasında sıkışan çiftçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, Aşağı Karaören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde bulunan traktörü ile ilaçlama makinesi arasında sıkışan Helim Kutlu (65), ağır yaralandı. Kazayı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kutlu, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.