Konya'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Konya'da bir sanayi sitesinde bulunan mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.24 Ağustos 2018 Cuma 18:16
Konya'da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında yangın çıktı.
Merkez Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi'ndeki Mar-San Sanayi Sitesi'ndeki mobilya dekorasyon fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Kısa sürede işletmeyi saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Patlamanın da meydana geldiği fabrikadaki yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika bitişiğindeki iş yerine de sıçrayan yangını söndürme çalışması sürüyor.
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