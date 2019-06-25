0553 313 94 23

Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde dijitalleşme konuşuldu

Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve KOP Bölge Üniversiteleri Birliği (UNIKOP) tarafından 1.

25 Haziran 2019 Salı 15:13
Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde dijitalleşme konuşuldu

Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve KOP Bölge Üniversiteleri Birliği (UNIKOP) tarafından 1. Uluslararası Dijital Endüstri Uygulamaları Ve Dijital Dönüşümün Yönetimi Sempozyumu gerçekleştirildi.


Sempozyumun açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, dünyada Endüstri 4.0 denilen yeni sanayi devriminin konuşulduğu dönemde, böyle bir sempozyumun sanayinin yeni çekim merkezi olan Konya ve KOP Bölgesi’nde yapılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.


Dijital dünyaya ayak uyduran, Endüstri 4.0’ı yakalayan ülkelerin geleceğin yeni üretim ve çekim merkezi olacağına vurgu yapan Kütükcü, Türkiye’nin yeni sanayi devrimine ayak uydurmasının zorunluluğuna dikkat çekti. Türk şirketlerin de en az dünyadaki diğer rakipleri kadar dijital olması gerektiğine işaret eden Kütükcü, "Yapılan araştırmalara baktığımız zaman 4. Sanayi Devrimine en hazır ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Çin, Japonya, Güney Kore olarak sıralandığını görüyoruz. Türkiye ise 100 ülke arasında 57. sırada yer alıyor. Unutmamalıyız ki, dijital dünyaya ayak uyduran, Endüstri 4.0’ı yakalayan ülkeler geleceğin yeni üretim ve çekim merkezi olacak. Dolayısıyla bizim ülke olarak, bu yeni dönemi ıskalama gibi bir lüksümüz yok. Dünyadaki rakiplerimiz ne kadar dijitalse, bizim de en az onlar kadar dijital olmamız ve yeni üretim tekniklerini en az onlar kadar iyi kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



“4. sanayi devrimine direnmek yerine en hızlı dönüşümü sağlamalıyız”


Daha sonra konuşan Innopark Konya TGB Genel Müdürü ve Sempozyum Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Fatih Botsalı da, 4. sanayi devriminin ülkelerin ve kurumların dijital dönüşümünü bir zorunluluk haline getirdiğini söyledi. Endüstriyel değer zinciri içinde yer alan tüm işletmeler ve kurumların 4. sanayi devriminin oluşturduğu değişim rüzgarlarına karşı direnmek yerine en hızlı biçimde dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorunda olduğunu anlatan Botsalı, "Buradaki tüm işadamlarımıza ve yöneticilere dijital dönüşümün gündemlerindeki ilk ve en önemli madde olması gerektiğini önemle hatırlatıyorum" dedi.



“Gençlik dijital dönüşümde üzerine düşeni yapıyor”


Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, bilim dünyasında ortaya çıkan her yeni gelişmenin avantajları ve dezavantajları olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bundan bir kaç sene sonra tanıyamadığımız yepyeni bir dünya ile karşılaşma hissi taşıyorum. Gençliğimizin bu dijital dönüşümde üzerine düşeni yaptıklarına şahidiz. Dijital dönüşüm seferberliğine adaptasyonu ortadan kaldırmak üzere hocalarımızın yönlendirmeleri ile tedbirler bazında yapılması gerekenleri de peşi sıra yapacaklardır."



“İnsan kaynağımızı etkin kullanarak yeniçağı yakalayabiliriz”


KOP Başkanı İhsan Bostancı ise, tüm dünyada endüstriyel şirketlerin üretimlerini ve ürünlerini dijitalleştirmenin ve yeni sanayi devrimini yakalamanın peşinde olduğunu söyledi. Başlayan dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketlerin tarih sahnesinden tek tek silindiğine vurgu yapan Bostancı, "Eğer bu süreçte üzerimize düşünleri zamanında yerine getiremezsek, bu süreci şekillerinden ülkelerin ve şirketlerin kurdukları sistemler içinde olayların nesnesi olmaktan maalesef kurtulamayız. İlk olarak insan kaynağımızı etkin bir şekilde kullanarak bu çağı yakalamamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



“KOP bölgesindeki üniversitelerin birlikteliği örnek olacak”


Son olarak konuşan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara da, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. KOP Bölgesinin gücünü, tüm paydaşlarının birlikte olmasından aldığına atıfta bulunan Kara, "Yolumuzu erdemli kılacak en önemli konu birlikteliğimiz. Ben bölgenin en önemli gücünün üniversiteleri ile sanayisi ile bunu geliştirecek akademisyenleri ile bir güç birliğinde sürdürülüyor olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. KOP Bölgesindeki üniversiteler birliğinin bölgedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında bölgesel kalkınmayı da destekleyen, bölgesel kalkınmayı da onurlu bir görev sayan bir birlikteliğinin ülkeye ve diğer bölgelere örnek olacağını, aynı zamanda ülkemize de büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından bilimsel sunumlara geçildi. Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde iki gün boyunca devam edecek olan sempozyumda 100’den fazla konuşmacı Endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile ilgili sunumlarını gerçekleştirecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:13
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü
    1. Tamirden dönen arazöz sayesinde..
    2. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    3. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    4. Aydın’da ulaşım ve siyaset dünyasının..
    5. Gaziantep’te masa sandalye..
    6. Ürdünlü milletvekillerinden hükümete..
    7. Tuğlalar arasında sıkışan yavru kedi..
    8. Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    10. Efma Ödülünü Türkiye’ye getiren ilk..
    11. Büyük kriz! F-35 üretimi durdu
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a..
    13. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    14. Ayvalık'taki iki adanın "kesin..
    15. 43 dereceyi görenler serinlemenin..
    16. Çocuk korosu kulakların pasını sildi
    17. Teknik Direktör Hasan Sermet: “Ben de,..
    18. İl emniyetinden çocuklara trafik..
    19. Askerlik kanun teklifi TBMM’de kabul..
    20. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    21. Başkan Örki yanan dolmuş durağında..
    22. 23 yıllık özlem sona eriyor
    23. Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu..
    24. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
    25. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
    26. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    27. Araklı'daki sel
    28. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    29. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    30. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı