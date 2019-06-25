Konya’da, Endüstri 4.0 ve üretimde dijitalleşme konuşuldu

Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve KOP Bölge Üniversiteleri Birliği (UNIKOP) tarafından 1. Uluslararası Dijital Endüstri Uygulamaları Ve Dijital Dönüşümün Yönetimi Sempozyumu gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, dünyada Endüstri 4.0 denilen yeni sanayi devriminin konuşulduğu dönemde, böyle bir sempozyumun sanayinin yeni çekim merkezi olan Konya ve KOP Bölgesi’nde yapılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Dijital dünyaya ayak uyduran, Endüstri 4.0’ı yakalayan ülkelerin geleceğin yeni üretim ve çekim merkezi olacağına vurgu yapan Kütükcü, Türkiye’nin yeni sanayi devrimine ayak uydurmasının zorunluluğuna dikkat çekti. Türk şirketlerin de en az dünyadaki diğer rakipleri kadar dijital olması gerektiğine işaret eden Kütükcü, "Yapılan araştırmalara baktığımız zaman 4. Sanayi Devrimine en hazır ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Çin, Japonya, Güney Kore olarak sıralandığını görüyoruz. Türkiye ise 100 ülke arasında 57. sırada yer alıyor. Unutmamalıyız ki, dijital dünyaya ayak uyduran, Endüstri 4.0’ı yakalayan ülkeler geleceğin yeni üretim ve çekim merkezi olacak. Dolayısıyla bizim ülke olarak, bu yeni dönemi ıskalama gibi bir lüksümüz yok. Dünyadaki rakiplerimiz ne kadar dijitalse, bizim de en az onlar kadar dijital olmamız ve yeni üretim tekniklerini en az onlar kadar iyi kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“4. sanayi devrimine direnmek yerine en hızlı dönüşümü sağlamalıyız”

Daha sonra konuşan Innopark Konya TGB Genel Müdürü ve Sempozyum Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Fatih Botsalı da, 4. sanayi devriminin ülkelerin ve kurumların dijital dönüşümünü bir zorunluluk haline getirdiğini söyledi. Endüstriyel değer zinciri içinde yer alan tüm işletmeler ve kurumların 4. sanayi devriminin oluşturduğu değişim rüzgarlarına karşı direnmek yerine en hızlı biçimde dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorunda olduğunu anlatan Botsalı, "Buradaki tüm işadamlarımıza ve yöneticilere dijital dönüşümün gündemlerindeki ilk ve en önemli madde olması gerektiğini önemle hatırlatıyorum" dedi.

“Gençlik dijital dönüşümde üzerine düşeni yapıyor”

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, bilim dünyasında ortaya çıkan her yeni gelişmenin avantajları ve dezavantajları olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bundan bir kaç sene sonra tanıyamadığımız yepyeni bir dünya ile karşılaşma hissi taşıyorum. Gençliğimizin bu dijital dönüşümde üzerine düşeni yaptıklarına şahidiz. Dijital dönüşüm seferberliğine adaptasyonu ortadan kaldırmak üzere hocalarımızın yönlendirmeleri ile tedbirler bazında yapılması gerekenleri de peşi sıra yapacaklardır."

“İnsan kaynağımızı etkin kullanarak yeniçağı yakalayabiliriz”

KOP Başkanı İhsan Bostancı ise, tüm dünyada endüstriyel şirketlerin üretimlerini ve ürünlerini dijitalleştirmenin ve yeni sanayi devrimini yakalamanın peşinde olduğunu söyledi. Başlayan dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketlerin tarih sahnesinden tek tek silindiğine vurgu yapan Bostancı, "Eğer bu süreçte üzerimize düşünleri zamanında yerine getiremezsek, bu süreci şekillerinden ülkelerin ve şirketlerin kurdukları sistemler içinde olayların nesnesi olmaktan maalesef kurtulamayız. İlk olarak insan kaynağımızı etkin bir şekilde kullanarak bu çağı yakalamamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“KOP bölgesindeki üniversitelerin birlikteliği örnek olacak”

Son olarak konuşan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara da, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. KOP Bölgesinin gücünü, tüm paydaşlarının birlikte olmasından aldığına atıfta bulunan Kara, "Yolumuzu erdemli kılacak en önemli konu birlikteliğimiz. Ben bölgenin en önemli gücünün üniversiteleri ile sanayisi ile bunu geliştirecek akademisyenleri ile bir güç birliğinde sürdürülüyor olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. KOP Bölgesindeki üniversiteler birliğinin bölgedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında bölgesel kalkınmayı da destekleyen, bölgesel kalkınmayı da onurlu bir görev sayan bir birlikteliğinin ülkeye ve diğer bölgelere örnek olacağını, aynı zamanda ülkemize de büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bilimsel sunumlara geçildi. Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezinde iki gün boyunca devam edecek olan sempozyumda 100’den fazla konuşmacı Endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile ilgili sunumlarını gerçekleştirecek.