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Konya’da emlakçılar için kırmızı liste! 'Bu isimlere ev vermeyin'

Türkiye'nin yüzölçüm olarak en büyük şehri Konya'da kent genelinde 113 evi, 'fuhuş yapıldığı gerekçesiyle' mühürleyen polis, evleri kiralayanların listesini de emlakçılara dağıttı ve "Bu isimlere ev vermeyin." dedi

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:04
Konya’da emlakçılar için kırmızı liste! 'Bu isimlere ev vermeyin'

Konya’da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin ev tuttuğu Selçuklu ilçesinde, yaz mevsiminin gelmesiyle kiracısız kalan evler mercek altına alındı.

Mahalle sakinleri tarafından yapılan şikayetler üzerine harekete geçen Emniyet güçleri son bir ay içerisinde bölgedeki 113 evi ‘fuhuş yaptırıldığı gerekçesiyle’ mühürlendi.

Sözcü'de yer alan habere göre; söz konusu evlerin; emlakçılara, yüksek kira bedeli ve istenilen düzeyde kefil imkanı sunularak kiralandığı öğrenildi.

Mühürlenen evleri kiralayanların listesini çıkaran polis, listeyi kent genelindeki emlakçılara dağıttı ve onları bu isimlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:04
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  2. Emlakçılar
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