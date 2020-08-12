  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da eğlence mekanlarında Kovid-19 kurallarına uymayan 53 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:47:27 -
Konya'da eğlence mekanlarında Kovid-19 kurallarına uymayan 53 kişiye para cezası

KONYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artışının yoğun olduğu Konya'daki denetimler kapsamında, tedbirlere uymayan 2 eğlence mekanındaki 53 kişiye para cezası verildi.

Günlük vaka sayısında dikkati çekici düzeyde artışın olduğu kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, umuma açık iş yerlerinde sosyal mesafe ve maske takılması konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, denetledikleri 2 eğlence mekanındaki 53 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine muhalefet etmekten cezai işlem uyguladı.

İş yeri sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz
Gündem

Rusya'nın koronavirüs aşısına Türkiye'den itiraz

Rusya'nın koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kısa bir sürede bir aşının uygulama..
Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik
Dünya

Güney Kıbrıs'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Oruç Reis personelini tutuklama emri verdik

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye yolladığı Oruç Reis bölgedeki kukla devletler tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Yunanistan’dan s..
ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak 166 bin 273'e yükseldi.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı