Konya'da düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı Konya'nın Karapınar ilçesinde düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hacı Sakallı yönetimindeki 80 LD 446 plakalı hafif ticari araç, ilçeye bağlı Kazanhüyüğü Mahallesi girişinde devrildi. Kazada, araçta bulunan Çavuş Sakallı ve Emin Keklik, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü Hacı Sakallı ile araçta bulunan Burcu ve Elif Sakallı, ambulanslarla Ereğli ve Karapınar devlet hastanelerine kaldırıldı. Araçtaki ailenin Antalya'daki bir yakınlarının düğüne katıldığı, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin, Osmaniye'ye gittiği belirtildi. Kazada yaşamını yitirenlerin cesedi, yapılan incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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